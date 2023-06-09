Поверенный в делах РФ: конфронтационная позиция Токио не останется без ответа

"С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии - визави России. Видим, что Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить - в т. ч. в качестве председателя "Группы семи" - потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму", - сказал он на приеме по случаю Дня России, предупредив, что "такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для недоброжелателей".