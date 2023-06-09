Поверенный в делах РФ: конфронтационная позиция Токио не останется без ответа

Токио не просто присоединился к западной русофобской кампании, но и пытается возглавить ее, в том числе в качестве председателя G7. Как заявил в пятницу временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко, такая конфронтационная позиция не останется без ответа.
"С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии - визави России. Видим, что Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить - в т. ч. в качестве председателя "Группы семи" - потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму", - сказал он на приеме по случаю Дня России, предупредив, что "такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для недоброжелателей".
Япония ранее ввела несколько пакетов санкций в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. В качестве председателя "семерки" Токио заявлял о необходимости сохранения санкций против Москвы и продолжения поддержки Киева.