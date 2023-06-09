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В Совфеде оценили заявление американского генерала о трех сверхдержавах

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем заявление главы Комитета начальника штабов США, генерала Марка Милли о том, что США, Китай и Россия являются тремя сверхдержавами в многополярном мире.

В Совфеде оценили заявление американского генерала о трех сверхдержавах
© Federation Council of Russia / Globallokpress.com

По словам сенатора, кризисы между Вашингтоном, Москвой и Пекином вызваны американской экспансией к российским и китайским границам, что сблизило две державы, как ничто другое.

Пушков добавил, что мир стал сложнее для самих США, которые в 1990-2000 годы ощущали себя единственным мировым полюсом.

Сенатор отметил, что кризис на Украине в качестве первопричиы имеет экспансию США и их союзников на бывшие советские республики с целью включениях их в НАТО, а ситуация вокруг Тайваня обусловлена экспансией Соединенных Штатов на Дальнем Востоке.

Политик подчеркнул, что в обоих случаях Вашингтон отрезает себе путь к отступлению, называя Украину и Тайвань бастионами, от которых зависит существование западного мира, который легко бы мог обойтись без этих регионов, как обходился до конца 20 века, уточнил он.

«Но эта доктрина "бастионов свободного мира", будучи ложной, вовлекает США в конфликты, из которых они рискуют не выйти победителями», — заключил Пушков.

Ранее Милли заявил, что США и Китай соперничают друг с другом и, вероятно, находятся в состоянии конфронтации, однако конфликта между двумя государствами нет. Он также указал на важность контактов Пекина и Вашингтона.

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