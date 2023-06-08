Аксенов: Киев предпримет новые попытки контрнаступления
Военнослужащие ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления, предположил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что на запорожском направлении российские военные отразили атаку украинской бригады. В ходе боевых действий были уничтожены свыше 300 солдат противника, 30 единиц бронетехники.
«Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление», - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма предположил, что всем процессом подготовки украинских военных к наступательным действовали руководят спецслужбы США и Великобритании.
Вместе с тем, российские солдаты выстояли, смогли удержать позиции, резюмировал Аксенов.
Ранее сообщалось, что ВСУ понесли чувствительные потери в ходе контрнаступления. В частности, утратили большое количество бронетехники.