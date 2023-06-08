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Аксенов: Киев предпримет новые попытки контрнаступления

Военнослужащие ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления, предположил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом пишет РИА «Новости».

Аксенов: Киев предпримет новые попытки контрнаступления
© РИА Новости

Ранее в Минобороны сообщили, что на запорожском направлении российские военные отразили атаку украинской бригады. В ходе боевых действий были уничтожены свыше 300 солдат противника, 30 единиц бронетехники.

«Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление», - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма предположил, что всем процессом подготовки украинских военных к наступательным действовали руководят спецслужбы США и Великобритании.

Вместе с тем, российские солдаты выстояли, смогли удержать позиции, резюмировал Аксенов.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли чувствительные потери в ходе контрнаступления. В частности, утратили большое количество бронетехники.

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