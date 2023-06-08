Путин пообещал написать письмо бойцам в зону СВО

Президент России Владимир Путин пообещал написать письмо со словами поддержки, которое отправят военнослужащим в зону СВО. По словам главы государства, на военнослужащих, ответственно выполняющих свой долг, держится вся страна.

Путин сегодня пообщался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал об отправке писем от детей и ветеранов в зону боевых действий.

"Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем", - попросил Клычков. "С удовольствием", - заверил президент.