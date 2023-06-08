Сложности с согласованием 11-го пакета антироссийских санкций объяснили

"Я считаю, что они найдут компромисс, я бы тут не рассчитывала на то, что разногласия победят. Антироссийский консенсус в Европейском союзе достаточно силен, поэтому мы можем смотреть, как тяжело им, но это дело времени, а не принципиальных каких-то решений", - Татьяна Романова, политолог

«Да, [санкции становится согласовывать] сложно, но каждый новый пакет согласовывается. Изначально были приняты меры, которые особенно не влияли на положение в Европейском союзе. Каждый новый пакет вызывает все большие и большие сложности, причем эти сложности распределены неравномерно — что-то затрагивается больше, что-то затрагивается меньше. Тем не менее мы видим, что [каждый] пакет удается согласовать. Я бы тут не уповала на то, что им что-то не удастся», — сказала политолог.