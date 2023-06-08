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Сложности с согласованием 11-го пакета антироссийских санкций объяснили

Европейским странам сложнее договариваться о новых антироссийских санкциях, но вряд ли они перестанут их вводить, считает доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как ЕС согласовывает ограничительные меры.

Сложности с согласованием 11-го пакета антироссийских санкций объяснили
© Lenta.ru

"Я считаю, что они найдут компромисс, я бы тут не рассчитывала на то, что разногласия победят. Антироссийский консенсус в Европейском союзе достаточно силен, поэтому мы можем смотреть, как тяжело им, но это дело времени, а не принципиальных каких-то решений", - Татьяна Романова, политолог

«Да, [санкции становится согласовывать] сложно, но каждый новый пакет согласовывается. Изначально были приняты меры, которые особенно не влияли на положение в Европейском союзе. Каждый новый пакет вызывает все большие и большие сложности, причем эти сложности распределены неравномерно — что-то затрагивается больше, что-то затрагивается меньше. Тем не менее мы видим, что [каждый] пакет удается согласовать. Я бы тут не уповала на то, что им что-то не удастся», — сказала политолог.

Как сообщило издание Венгрии и Греции. Страны требуют, чтобы их компании были исключены из украинского списка «спонсоров войны».

Также Politico пишет, что новые ограничения будут направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Они также будут предусматривать наказание для третьих стран, которые помогают в этом России. Следующее заседание для обсуждения мер пройдет 14 июня.

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