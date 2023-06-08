Песков сообщил о работе спасателей в окрестностях Каховской ГЭС

Спасатели в окрестностях Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) работают самоотверженно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что в планах президента России Владимира Путина на данный момент нет посещения Херсонской области.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.