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В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода »ТольяттиОдесса» усложняет ситуацию с зерновой сделкой и может негативно сказаться на ней.

В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
© РИА Новости

Представитель Кремля также указал, что РФ неизвестно, какие разрушения получил аммиакопровод, и что Украина намерена делать с этой веткой дальше.

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области, есть пострадавшие. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Как отмечает Mash, трубу подорвали «ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска аммиакопровода». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее российская компания «Трансаммиак» заявила, что российская часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» была отсечена от украинской, она находится в исправном состоянии и безопасности. В компании напомнили, что транзит аммиака на территорию Украины был остановлен 24 февраля 2022 года.

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