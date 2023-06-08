В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода »Тольятти — Одесса» усложняет ситуацию с зерновой сделкой и может негативно сказаться на ней.

Представитель Кремля также указал, что РФ неизвестно, какие разрушения получил аммиакопровод, и что Украина намерена делать с этой веткой дальше.

Вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области, есть пострадавшие. Спустя два дня, 7 июня, об этом официально сообщили в Минобороны РФ. Возобновление транзита аммиака было одним из условий Москвы для продления зерновой сделки. Как отмечает Mash, трубу подорвали «ровно через три дня после того, как Россия заявила о приостановке регистрации украинских судов в портах до запуска аммиакопровода». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».