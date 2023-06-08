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Кремль не увидел смысла в каких-либо форматах взаимодействия с НАТО

Североатлантический альянс не несет стабильности, Россия не видит смысла в каких-либо форматах взаимодействия с ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Кремль не увидел смысла в каких-либо форматах взаимодействия с НАТО
© РИА Новости

Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения о намерении альянса активизировать взаимодействие с Индией, в частности, идею формата «НАТО Плюс».

«НАТО не несет мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», — сказал Песков.

В конце мая посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что Индия задумалась о вступлении в группу «НАТО Плюс». По словам дипломата, перед Индией также стоит выбор о вступлении в QUAD, то есть четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, между тем, сообщил 8 июня, что блоковый подход в международной политике безопасности неприменим к Дели.

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