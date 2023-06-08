Кремль не увидел смысла в каких-либо форматах взаимодействия с НАТО

Североатлантический альянс не несет стабильности, Россия не видит смысла в каких-либо форматах взаимодействия с ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения о намерении альянса активизировать взаимодействие с Индией, в частности, идею формата «НАТО Плюс».

«НАТО не несет мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», — сказал Песков.

В конце мая посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что Индия задумалась о вступлении в группу «НАТО Плюс». По словам дипломата, перед Индией также стоит выбор о вступлении в QUAD, то есть четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии.