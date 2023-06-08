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В Кремле сообщили, что Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва ГЭС

Президент России Владимир Путин продолжает следить за тем, как развиваются события в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области
© РИА Новости

"Вы знаете, что он (президент - прим. ТАСС) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины [Каховской ГЭС]", - сказал представитель Кремля.

Вчера, напомнил Песков, глава государства "дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы".

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин пока не планирует посещать зону бедствия для проведения совещания на месте.

"Нет, в настоящий момент таких планов нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

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