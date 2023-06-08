Президент России Владимир Путин 8 июня провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Клычков объявил главе государства, что намерен снова бороться за пост губернатора региона, тот его поддержал.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы экономического и социального развития региона.
6 июня Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергее Носовым. Чиновник заявил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, глава государства его решение поддержал.
3 июня российский лидер встретился с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.
Днем ранее Путин провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в режиме видеоконференции, во время которой обсуждались различные вопросы, в том числе вопросы туризма.