$81.46+0.2187.17+0.21

Глава Орловской области Клычков заявил о намерении вновь принять участие в выборах

Президент России Владимир Путин 8 июня провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Клычков объявил главе государства, что намерен снова бороться за пост губернатора региона, тот его поддержал.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы экономического и социального развития региона.

6 июня Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергее Носовым. Чиновник заявил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, глава государства его решение поддержал.

3 июня российский лидер встретился с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.

Днем ранее Путин провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в режиме видеоконференции, во время которой обсуждались различные вопросы, в том числе вопросы туризма.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители