Президент России Владимир Путин 8 июня провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Клычков объявил главе государства, что намерен снова бороться за пост губернатора региона, тот его поддержал.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы экономического и социального развития региона.

6 июня Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергее Носовым. Чиновник заявил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, глава государства его решение поддержал.

3 июня российский лидер встретился с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.