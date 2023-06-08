Медведев пригрозил Европе и США гиперзвуковыми ударами

"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (Дядя Сэм, персонифицированный образ США - прим.)? Его ведь это тоже затронет", - написал Медведев в своем Telegram-канале.