Медведев пригрозил Европе и США гиперзвуковыми ударами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена "не шибко умным человеком" после его слов о том, что некоторые страны-члены Альянсы могут отправить свою регулярную армию в помощь Киеву.
"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (Дядя Сэм, персонифицированный образ США - прим.)? Его ведь это тоже затронет", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
8 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в украинском конфликте. По его словам, группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если стране не будет дано гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.
Комментируя слова Расмуссена, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Морозов, заявил, что направление натовских войск на Украину будет означать прямое участие альянса в конфликте, в таком случае России придется переносить боевые действия на территории тех стран, которые направят войска.