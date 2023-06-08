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Мишустин сообщил о заинтересованности России в укреплении взаимодействия в СНГ

Россия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил о заинтересованности России в укреплении взаимодействия в СНГ
© РИА Новости

"Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия в Содружестве Независимых Государств", - сказал председатель кабинета министров на заседании Совета глав правительств СНГ.

"Наши народы объединяет многовековая история, наш общий культурный и цивилизационный код. Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях", - подчеркнул Мишустин. Он уверен, что "в таком партнерском ключе под председательством братской Кыргызской Республики пройдет сегодняшнее заседание".

Премьер-министр РФ обратил внимание на то, что за 30 лет существования СНГ была создана "прочная нормативно-правовая база для сотрудничества в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах".

"Мы рады вас приветствовать в летней столице России, в гостеприимном Сочи", - обратился Мишустин к коллегам.

Он считает, что "уникальная атмосфера города-курорта будет способствовать конструктивному и плодотворному общению".

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