Мишустин сообщил о заинтересованности России в укреплении взаимодействия в СНГ

"Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия в Содружестве Независимых Государств", - сказал председатель кабинета министров на заседании Совета глав правительств СНГ.



"Наши народы объединяет многовековая история, наш общий культурный и цивилизационный код. Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях", - подчеркнул Мишустин. Он уверен, что "в таком партнерском ключе под председательством братской Кыргызской Республики пройдет сегодняшнее заседание".