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Представитель РФ считает основой иска Украины в суде ООН неправильное толкование права

Украинский иск к РФ в Международном суде ООН основывается на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу. Об этом заявил в четверг на слушаниях представитель РФ Александр Шульгин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель РФ считает основой иска Украины в суде ООН неправильное толкование права
© РИА Новости

"Иск Украины не просто неприемлем, а основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу, основывается либо на ложных фактических данных, либо вовсе противоречит украинской позиции", - подчеркнул он.

В связи с этим российская сторона считает, что украинский иск должен быть отклонен, подчеркнул Шульгин.

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