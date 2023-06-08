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США не давали никаких дополнительных сигналов РФ по перезапуску диалога

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ пока не получала от США никаких дополнительных сигналов по перезапуску диалога по стратегической стабильности после выступления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Рябков: РФ не получала сигналов от США по диалогу после выступления Салливана
© MFA Russia/Global Look Press

По словам российского дипломата, любой будущий диалог с США по стратегической стабильности не должен сводиться только к вопросам Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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