Рябков: РФ не получала сигналов от США по диалогу после выступления Салливана

США не давали никаких дополнительных сигналов РФ по перезапуску диалога
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ пока не получала от США никаких дополнительных сигналов по перезапуску диалога по стратегической стабильности после выступления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По словам российского дипломата, любой будущий диалог с США по стратегической стабильности не должен сводиться только к вопросам Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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