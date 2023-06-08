$81.46+0.2187.17+0.21

Стала известна причина отказа Украины от заключения мирного договора с Россией

Киев был готов заключить мирный договор с Москвой, но передумал из-за давления Вашингтона. Такую причину отказа назвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

Стала известна причина отказа Украины от заключения мирного договора с Россией
© РИА Новости

«Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили», — рассказал Патрушев.

Ранее в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла заключить невыгодный договор об урегулировании конфликта с Киевом в марте 2022 года.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла», — сказал белорусский лидер, указав, что документ был невыгоден России, но она на него согласилась.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители