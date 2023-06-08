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Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО

Высылка российских дипломатов из Финляндии связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО
© РИА Новости

"Это все делается (высылка дипломатов РФ из Финляндии - прим. ТАСС) не потому, что это нужно Хельсинки или финскому народу, это нужно натоцентричным или даже внутрь входящим в НАТО ячейкам, которые контролируются Соединенными Штатами Америки, и непосредственно Вашингтону, и, я думаю, Лондону, потому что Северная Европа - это традиционно вотчина контроля, так сказать, туманного Альбиона", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что Запад не заинтересован в том, чтобы "загранучреждения РФ выстраивали отношения с соотечественниками".

"А это не какие-то такие особые отношения, <...> это отношения поддержки и помощи людям, которые либо там исторически жили, либо оказались сейчас там по совершенно разным причинам: кто-то преподает, кто-то учится, у кого-то семьи", - добавила дипломат.

Ранее МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Об этом финское внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter. В российском дипведомстве заявили, что Москва даст на это соответствующий ответ.

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