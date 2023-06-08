Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО

"Это все делается (высылка дипломатов РФ из Финляндии - прим. ТАСС) не потому, что это нужно Хельсинки или финскому народу, это нужно натоцентричным или даже внутрь входящим в НАТО ячейкам, которые контролируются Соединенными Штатами Америки, и непосредственно Вашингтону, и, я думаю, Лондону, потому что Северная Европа - это традиционно вотчина контроля, так сказать, туманного Альбиона", - сказала она.