Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию Вашингтона на атаку на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), передает РИА Новости.

По словам дипломата, западные покровители Украины никогда не критикуют Киев, «все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются».

Антонов заверил, что дальнейшие террористические действия Украины получат поддержку со стороны Вашингтона.

Посол России назвал действия американского руководства образцом «непродуманной, ущербной позиции», которая влечет за собой серьезные потрясения по всему миру.