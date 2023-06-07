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РФ призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал ОБСЕ осудить действия Киева в отношении Каховской ГЭС. Его слова приводит «РИА Новости».

РФ призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на Каховскую ГЭС
© Соцсети

Гаврилов отметил, что адресовал призыв генсеку ОБСЕ, болгарскому председательству ФСОБ и государствам-участникам организации.

«Призываем осудить преступные деяния украинских властей, носящие все более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу европейской и глобальной безопасности», — сказал он.

Также Гаврилов указал, что Россия «настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС».

Напомним, что 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по станции. Дамба водохранилища не пострадала, но верхняя часть оказалась разрушена. По факту произошедшего возбудили деле о теракте.

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