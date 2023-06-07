В МИД РФ заявили о деградации ситуации прав человека на Украине

Ситуация с правами человека на Украине за 2022 год деградировала и теперь положение дел в стране крайне тяжелое. Об этом говорится в соответствующем докладе МИД России.

«На Украине за 2022 год ситуация с правами человека серьезно деградировала и в настоящее время положение дел в этой области крайне тяжелое», — отмечается в тексте.

В частности, МИД РФ указало на «системное подавление прав человека, оппозиции, инакомыслия в стране», а также коррупцию и преследования, которые возникли в следствие «политической мутации» киевского режима, поставившего своей целью борьбу со всем российским.

«В целом положение в области поощрения и защиты прав человека на Украине складывается критическое. В стране регулярно нарушается право на свободу и личную неприкосновенность, фиксируются многочисленные факты незаконных арестов и последующего содержания под стражей, пыток, запугивания, бесчеловечного и жестокого обращения, направленного в том числе на принуждение задержанных к признанию вины», — говорится в докладе.