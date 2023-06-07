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Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией не нарушает западных санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией
© РИА Новости

По ее словам, Москва «много слышала, что авиарейсы между Россией и Грузией нарушают какие-то запреты» и прочее.

«Перелеты между Россией и Грузией никакие действующие санкционные режимы — даже несмотря на всю их незаконность, если просто эти санкционные режимы зафиксировать как существующие, а не как правомочные, — не нарушают», — сказала Захарова на брифинге.

При этом она отметила, что все это «не смущает представителей США и Евросоюза, не останавливающихся в попытках диктовать свою волю и навязывать свои стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе».

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