Захарова ответила на обвинения из-за возобновления авиасообщения с Грузией
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией не нарушает западных санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва «много слышала, что авиарейсы между Россией и Грузией нарушают какие-то запреты» и прочее.
«Перелеты между Россией и Грузией никакие действующие санкционные режимы — даже несмотря на всю их незаконность, если просто эти санкционные режимы зафиксировать как существующие, а не как правомочные, — не нарушают», — сказала Захарова на брифинге.
При этом она отметила, что все это «не смущает представителей США и Евросоюза, не останавливающихся в попытках диктовать свою волю и навязывать свои стандарты суверенным государствам, расшатывать ситуацию в регионе».
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