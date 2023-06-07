Захарова призвала США опубликовать правду об убийствах президентов страны

Вашингтон должен опубликовать правду о политических убийствах президентов США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. После этого, добавила она, Соединенные Штаты получат право поучать другие государства, как им жить, пишет ТАСС.

©

Захарова отметила, что госсекретарю США Энтони Блинкену следует набраться мужества и придать гласности все материалы об убийствах американских лидеров, в частности Джона Кеннеди.

Дипломат уточнила, что чиновнику необходимо представить своему народу сведения о том, что случилось в Далласе, а также о том, что произошло в Чикаго на съезде Демократической партии, когда был убит Роберт Кеннеди.

После того, как США окончательно решат эти вопросы, они «смело могут браться за исправление дел у других стран», подчеркнула Захарова.

До тех пор, пока не раскрыты эти громкие преступления, уточнила представитель МИД, властям Соединенных Штатов не следует давать советы другим державам.

Захарова заметила, что американские руководители намеренно замалчивают многочисленные неприглядные исторические факты.