Захарова призвала Японию к прозрачности в вопросе водосброса с «Фукусимы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Японию быть прозрачной, когда дело касается сброса в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». Брифинг Захаровой доступен на Rutube.

Комментируя японскую инициативу по сбросу разбавленной радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан, Захарова подчеркнула, что ни в чём не обвиняет Японию, но призывает её информировать о подобных действиях мировое сообщество.

«Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», – заявила Захарова.

Она также добавила, что Токио следует не только ответить на вопросы от России и Китая по поводу сброса радиоактивной воды, но и предоставить для них доступ к пробам сбрасываемой воды и всей интересующей информации.