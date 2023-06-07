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Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС

Киев решился подорвать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), опасаясь наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС
© ТАСС

По словам Пушилина, Украина совершила подрыв ГЭС, чтобы обезопасить себя на южном направлении фронта и получить возможность контрнаступления на других участках.

«У них красной нитью прописано: разрушение инфраструктуры, причем критической. Они идут на такие шаги, когда наносят вред и себе в том числе», — объяснил политик.

Он добавил, что украинские власти, видимо, пошли на такое решение, когда поняли, что вред, нанесенный себе, меньше ущерба, причиненного России.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после инцидента на Каховской ГЭС Киев сможет снять часть подразделений, располагавшихся на правом берегу в районе Херсона, чтобы задействовать их в контрнаступлении.

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