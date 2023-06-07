МИД РФ ждет комментарий США на удар по Каховской ГЭС из украинского HIMARS
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прокомментировать прошлогодний удар ВСУ по Каховской ГЭС из американской системы залпового огня РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время своего брифинга Захарова вспомнила интервью генерала ВСУ Андрея Ковальчука газете Washington Post от 20 декабря 2022 года. В нём Ковальчук заявил, что ВСУ нанесли «пробный» удар из HIMARS по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы «сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре».
«У меня теперь вопрос – Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома – прим. ред.), Карин Жан-Пьер (пресс-секретарь Белого дома – прим. ред.), – все люди, которые отвечают за коммуникации в Белом Доме, в Госдепартаменте, скажите, пожалуйста, это напрямую Вас касается, Вы обязаны дать ответ: Вы знали об этом? Вы знали, как используется американское оружие? Вы знали, как используется оружие, которое поставляется на территорию Украины на деньги американских налогоплательщиков?», – спросила Захарова.
Кроме того, представитель МИД РФ также спросила о том, в курсе ли Вашингтон, что его оружие используется против гражданской инфраструктуры в третьих странах.
«Это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом, вы обязаны на них ответить», – добавила она.
В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена. Это привело к затоплению окружающей местности.