МИД РФ ждет комментарий США на удар по Каховской ГЭС из украинского HIMARS

«У меня теперь вопрос – Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома – прим. ред.), Карин Жан-Пьер (пресс-секретарь Белого дома – прим. ред.), – все люди, которые отвечают за коммуникации в Белом Доме, в Госдепартаменте, скажите, пожалуйста, это напрямую Вас касается, Вы обязаны дать ответ: Вы знали об этом? Вы знали, как используется американское оружие? Вы знали, как используется оружие, которое поставляется на территорию Украины на деньги американских налогоплательщиков?», – спросила Захарова.