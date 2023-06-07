Путин и Эрдоган обсудили по телефону ЧП на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин в среду, 7 июня, провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили международную повестку, пишет РИА «Новости».

Во время беседы Эрдоган предложил российскому лидеру создать международную комиссию для расследования ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что Анкара готова оказать необходимую помощь в расследовании инцидента.

Глава Турции, кроме того, затронул вопрос о зерновой сделке. Он отметил, что следует продолжать консультации с ООН по снятию препон для экспорта российского зерна и удобрений.

Напомним, что в ночь на 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по КГЭС. В результате произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказался ряд населенных пунктов.