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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ЧП на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин в среду, 7 июня, провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили международную повестку, пишет РИА «Новости».

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ЧП на Каховской ГЭС
© РИА Новости

Во время беседы Эрдоган предложил российскому лидеру создать международную комиссию для расследования ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что Анкара готова оказать необходимую помощь в расследовании инцидента.

Глава Турции, кроме того, затронул вопрос о зерновой сделке. Он отметил, что следует продолжать консультации с ООН по снятию препон для экспорта российского зерна и удобрений.

Напомним, что в ночь на 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по КГЭС. В результате произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказался ряд населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. С ним он также обсудил инициативу по созданию международной комиссии.

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