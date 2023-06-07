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МИД РФ: Киев готовится подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове

Киев может подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове. Таким образом он планирует отвлечь внимание от своих неуспехов на фронте, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, впоследствии в подрыве планируется обвинить Москву.

МИД РФ: Киев готовится подорвать хранилище ядерных отходов в Харькове
© РИА Новости

«Мы получаем сообщения о… грязных методах и планах… украинских функционеров. Из-за отсутствия военных успехов Киев рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Впоследствии в ракетном ударе по атомному объекту планируется обвинить Москву», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ.

Захарова назвала подобные планы «абсолютной политической агонией киевского режима».

«Не могут… признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Поэтому приступили к вот масштабным терактам и диверсиям», — под

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