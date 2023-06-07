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МИД РФ: восстановление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» займет до трех месяцев

Восстановление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области будет длиться до трех месяцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия займется выяснением произошедшего.

В МИД РФ прокомментировали подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
© РИА Новости

«Восстановление аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ займет от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту», — заявила Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube-канале ведомства.

Захарова отметила, что Россия выяснит обстоятельства произошедшего.

По ее словам, Киеву неинтересно реанимировать трубопровод. Президент Украины Владимир Зеленский нанес удар по усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша, который лично договаривался о восстановлении поставок аммиака из России.

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