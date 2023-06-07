Мосгордума уйдет на летние каникулы

«Традиционно это не означает, что депутаты уходят в отпуск. Это означает, что депутаты работают в своих избирательных округах, готовят проекты законодательных актов, проекты постановлений для того, чтобы их рассмотреть уже в осеннюю сессию», - добавил Орлов.