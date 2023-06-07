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Мосгордума уйдет на летние каникулы с 13 июня по 17 сентября

Летний перерыв в работе Московской городской думы продлится с 13 июня по 17 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

Мосгордума уйдет на летние каникулы
© РИА Новости

«Предлагается определить летний перерыв в работе думы с 13 июня, это вторник, по 17 сентября, воскресенье, 2023 года», - сказал в ходе заседания вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Он уточнил, что в это время депутаты продолжат свою работу в избирательных округах.

«Традиционно это не означает, что депутаты уходят в отпуск. Это означает, что депутаты работают в своих избирательных округах, готовят проекты законодательных актов, проекты постановлений для того, чтобы их рассмотреть уже в осеннюю сессию», - добавил Орлов.

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