Мосгордума уйдет на летние каникулы с 13 июня по 17 сентября
Летний перерыв в работе Московской городской думы продлится с 13 июня по 17 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
«Предлагается определить летний перерыв в работе думы с 13 июня, это вторник, по 17 сентября, воскресенье, 2023 года», - сказал в ходе заседания вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.
Он уточнил, что в это время депутаты продолжат свою работу в избирательных округах.
«Традиционно это не означает, что депутаты уходят в отпуск. Это означает, что депутаты работают в своих избирательных округах, готовят проекты законодательных актов, проекты постановлений для того, чтобы их рассмотреть уже в осеннюю сессию», - добавил Орлов.