Совфед может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит несколько законов. Одним из важнейших документов, которые может одобрить верхняя палата парламента, является закон о денонсации договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе. Кроме того, сенаторам предстоит рассмотреть, в частности, закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов россиян, о бесплатной юридической помощи участникам СВО и ополченцам Донбасса, а также документ, исключающий дела криминальных авторитетов из ведения суда присяжных.

В начале заседания перед сенаторами выступит председатель Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани. Кроме того, в рамках правительственного часа запланирован доклад вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, она расскажет об экологическом оздоровлении водных объектов и о развитии мелиоративного комплекса Российской Федерации. С докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2022 год выступит Татьяна Москалькова.

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Денонсация договора с Украиной

Сенаторы в среду рассмотрят закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Президент РФ Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму 24 мая. Депутаты денонсировали договор 1 июня.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только Российской Федерации. "В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", - отмечается в документе.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Признание загранпаспорта недействительным

Совфед также может одобрить закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Изменения вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", который дополняется новой статьей об основаниях недействительности паспорта, дипломатического паспорта или служебного паспорта.

Этими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменение пола, истечение срока действия паспорта, смерть владельца паспорта, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства и если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.