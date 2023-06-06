$81.25-0.0886.95-0.08

МИД России вызвал посла Бельгии

Посол Бельгии в Москве Марк Михельсен во вторник, 6 июня, был вызван в МИД России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что вскрылись факты применения произведенных в Бельгии вооружений диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая.

На фоне этого, отметили в МИД РФ, Михельсену был заявлен решительный протест.

Кроме того, российские дипломаты напомнили бельгийскому коллеге, что Москва неоднократно предупреждала о рисках накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также об опасности попадания оружия в руки террористических формирований.

В ведомстве также призвали Брюссель не закрывать глаза на многочисленные свидетельства поддержки властями Украины террористов, осуществляющих диверсии на территории России против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Бельгия изучит применение западного оружия в обстрелах Белгородской области

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что власти королевства намереваются потребовать от Киева объяснений по поводу нецелевого использования поставленного Бельгией автоматического оружия.

15
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители