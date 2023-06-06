МИД России вызвал посла Бельгии

Посол Бельгии в Москве Марк Михельсен во вторник, 6 июня, был вызван в МИД России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что вскрылись факты применения произведенных в Бельгии вооружений диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая.

На фоне этого, отметили в МИД РФ, Михельсену был заявлен решительный протест.

Кроме того, российские дипломаты напомнили бельгийскому коллеге, что Москва неоднократно предупреждала о рисках накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также об опасности попадания оружия в руки террористических формирований.

В ведомстве также призвали Брюссель не закрывать глаза на многочисленные свидетельства поддержки властями Украины террористов, осуществляющих диверсии на территории России против мирного населения и гражданской инфраструктуры.