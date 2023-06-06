Шольц сообщил о намерении поговорить по телефону с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в интервью телеканалу RTL, что планирует снова провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Шольц пояснил, что сейчас не самое подходящее время для беседы с российским лидером.

Вместе с тем, он давно не общался с Владимиром Путиным, отметил канцлер. Соответственно, появилась потребность в переговорах на высшем уровне.

Ранее Шольц заметил, что его взгляды на ключевые проблемы международной повестки кардинально отличаются от взглядов российского президента.