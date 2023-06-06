Шольц сообщил о намерении поговорить по телефону с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в интервью телеканалу RTL, что планирует снова провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
Шольц пояснил, что сейчас не самое подходящее время для беседы с российским лидером.
Вместе с тем, он давно не общался с Владимиром Путиным, отметил канцлер. Соответственно, появилась потребность в переговорах на высшем уровне.
Ранее Шольц заметил, что его взгляды на ключевые проблемы международной повестки кардинально отличаются от взглядов российского президента.
Канцлер уточнил, что несмотря на это, продолжит телефонное общение с главой России с тем, чтобы в дальнейшем разрешить кризис на Украине дипломатическим путем.
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