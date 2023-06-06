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Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о превышении уровня радиации после ЧП на Каховской ГЭС

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о превышении уровня радиации после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, жителям Крыма поступают фейковые звонки с информацией о высоком уровне радиации.

В Крыму прокомментировали данные о превышении уровня радиации после ЧП на Каховской ГЭС
© Телеграм-канал «SHOT»

"Эта информация фейковая, звонки осуществляются с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский", - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что угрозы подтопления на полуострове в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет. При этом глава региона допустил, что Северо-Крымский канал из-за разрушения ГЭС будет мелеть.

В данный момент, по его словам, запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров. Аксенов добавил, что сейчас идут работы по минимизации потерь воды в канале.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что после прорыва дамбы Каховской ГЭС возникнут проблемы с поставкой воды в Крым в Херсонской области.

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