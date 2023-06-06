В Крыму прокомментировали данные о превышении уровня радиации после ЧП на Каховской ГЭС

Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о превышении уровня радиации после ЧП на Каховской ГЭС
Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о превышении уровня радиации после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, жителям Крыма поступают фейковые звонки с информацией о высоком уровне радиации.
"Эта информация фейковая, звонки осуществляются с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский", - написал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что угрозы подтопления на полуострове в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет. При этом глава региона допустил, что Северо-Крымский канал из-за разрушения ГЭС будет мелеть.
В данный момент, по его словам, запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров. Аксенов добавил, что сейчас идут работы по минимизации потерь воды в канале.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что после прорыва дамбы Каховской ГЭС возникнут проблемы с поставкой воды в Крым в Херсонской области.