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Финляндия выдворит девять сотрудников посольства РФ в Хельсинки

Власти Финляндии намереваются выдворить из республики девять сотрудников российской дипмиссии в Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госсовета страны.

Финляндия выдворит девять сотрудников посольства РФ в Хельсинки
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что сотрудники российского посольства якобы выполняли разведывательные функции.

По мнению Госсовета, их деятельность нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Решение, уточнили в ведомстве, было принято президентом Финляндии Саули Нийнистё на встрече с Комитетом страны по иностранным делам и безопасности.

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Ранее сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Финляндии в Москве с тем, чтобы предупредить его о закрытии канцелярии посольства РФ в Лаппеенранте.

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