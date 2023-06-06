Финляндия выдворит девять сотрудников посольства РФ в Хельсинки
Власти Финляндии намереваются выдворить из республики девять сотрудников российской дипмиссии в Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госсовета страны.
В пресс-службе пояснили, что сотрудники российского посольства якобы выполняли разведывательные функции.
По мнению Госсовета, их деятельность нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Решение, уточнили в ведомстве, было принято президентом Финляндии Саули Нийнистё на встрече с Комитетом страны по иностранным делам и безопасности.
Ранее сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Финляндии в Москве с тем, чтобы предупредить его о закрытии канцелярии посольства РФ в Лаппеенранте.
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