Финляндия выдворит девять сотрудников посольства РФ в Хельсинки

Финляндия решила выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ в Хельсинки и якобы выполнявших разведывательные функции. Такое решение было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финскую правительственную канцелярию.