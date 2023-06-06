Финляндия выдворит девять сотрудников посольства РФ в Хельсинки

Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве
Финляндия решила выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ в Хельсинки и якобы выполнявших разведывательные функции. Такое решение было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финскую правительственную канцелярию.
«Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве и выполнявших разведывательные функции. Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сказано в сообщении.
Как указали в канцелярии, МИФ Финляндии проинформирует об этом посла России в Хельсинки.
Ранее в канцелярии президента Финляндии заявили, что из страны высылают двух сотрудников посольства Российской Федерации, а одному отказано в визе.