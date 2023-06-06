Органам власти регионов рекомендовали установить основания бесплатной выдачи земельных участков военнослужащим-добровольцам, сотрудникам Росгвардии , имеющим звание Героя России или награжденным орденами за заслуги в ходе спецоперации, а также ветеранам боевых действий и членам семей таких категорий военнослужащих. Соответствующее распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных в собственность субъектов РФ, а при отсутствии таковых — других земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Данная рекомендация не распространяется на города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Властям этих субъектов рекомендовали принять другие меры социальной поддержки в отношении перечисленных в указе категорий военных.