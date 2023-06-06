$81.25-0.0886.95-0.08

Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Органам власти регионов рекомендовали установить основания бесплатной выдачи земельных участков военнослужащим-добровольцам, сотрудникам Росгвардии, имеющим звание Героя России или награжденным орденами за заслуги в ходе спецоперации, а также ветеранам боевых действий и членам семей таких категорий военнослужащих. Соответствующее распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных в собственность субъектов РФ, а при отсутствии таковых — других земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Данная рекомендация не распространяется на города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Властям этих субъектов рекомендовали принять другие меры социальной поддержки в отношении перечисленных в указе категорий военных.

Предоставлять земельные участки бесплатно также рекомендуют членам семей военнослужащих, погибших в результате увечья или заболевания, полученных в ходе проведения специальной военной операции.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители