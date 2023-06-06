Путин присвоил заму главкома ВКС звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему ВВС - заместителю главкома ВКС Сергею Дронову. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно документу, были повышены в званиях и другие военачальники. В частности, заместителю главкома ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову были присвоены звания адмирала.

Сергей Владимирович Дронов родился 11 августа 1962 года в поселке Алмазовка в Ворошиловградской области (в настоящее время - ЛНР).

В 1983 году закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова. В 1992 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, в 2007 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил.

В августе 2009 года назначен на должность заместителя командующего, а с октября 2010 года командующим 3-м командованием ВВС и ПВО.

В 2013 году назначен заместителем Главнокомандующего ВВС. Воинское звание генерал-лейтенант присвоено Указом президента России 11 августа 2014 года.

С 1 августа 2015 года, в связи с формированием Воздушно-космических сил, назначен на должность заместителя Главнокомандующего ВКС России.

С 30 сентября 2015 года осуществлял руководство авиационной группировкой ВКС России в Сирии. С 26 сентября по 22 ноября 2017 года исполнял обязанности Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по должности.

В 2019 году назначен Командующим военно-воздушными силами - заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации.