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Мишустин назвал один из главных мировых трендов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на планете значительно увеличился спрос на космические услуги. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день – это резкое увеличение спроса на космические услуги», - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что решение стратегических задач, связанных с космосом, имеет важнейшее значение для России, жизненно необходимо для дальнейшего развития державы.

Мировой космический рынок развивается быстрыми темпами. По прогнозам аналитиков, к 2027 году его объем превысит $32,4 млрд, сообщает РБК.

Активнее всего, по данным экспертов телеканала, развиваются такие сегменты рынка, как запуск спутников, а также полеты в стратосферу. Вместе с тем, наиболее перспективным является сектор космического туризма.

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