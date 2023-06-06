Мишустин назвал один из главных мировых трендов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на планете значительно увеличился спрос на космические услуги. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день – это резкое увеличение спроса на космические услуги», - подчеркнул Мишустин.
Премьер отметил, что решение стратегических задач, связанных с космосом, имеет важнейшее значение для России, жизненно необходимо для дальнейшего развития державы.
Мировой космический рынок развивается быстрыми темпами. По прогнозам аналитиков, к 2027 году его объем превысит $32,4 млрд, сообщает РБК.
Активнее всего, по данным экспертов телеканала, развиваются такие сегменты рынка, как запуск спутников, а также полеты в стратосферу. Вместе с тем, наиболее перспективным является сектор космического туризма.