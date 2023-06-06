Путин побеседовал с выведшим из-под огня сослуживцев бойцом

Участник спецоперации Юрий Жуланов, выведший из-под обстрела раненых сослуживцев, рассказал о беседе по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Президент поинтересовался о том, как боец провел вывод сослуживцев из-под огня, его состоянием и медицинским обеспечением, рассказал Жуланов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что глава государства похвалил его, и признался, что ему было приятно получить такую похвалу.

«Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», – заключил Жуланов.

Ранее Путин по телефону говорил с главой атакованного ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, а также с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.