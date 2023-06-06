Захарова раскритиковала сравнение «Минска-2» с соглашениями по Косово

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некорректным сравнение минских договоренностей и соглашений по Косово, так как последние существуют лишь в устной форме. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя по диалогу Сербии и Косово Мирослава Лайчака. Он заявил, что соглашения по Косово, достигнутые в 2023 году, должны сработать лучше минских договоренностей по Украине благодаря вовлеченности ЕС.

«Такое сравнение в корне неверно уже потому, что, в отличие от минских соглашений, достигнутые в феврале-марте договоренности Белграда и Приштины - исключительно устные», - подчеркнула представитель МИД.

Захарова заявила, что план нормализации, «навязываемый сербам» ЕС, всего лишь политическая декларация, не налагающая на стороны юридических обязательств.

Захарова назвала ущербным подход ЕС, который пренебрегает национальными интересами Сербии и продвигает независимость Косово, игнорируя решения ООН.

Также она подчеркнула, что попытки Лайчака, откреститься от минских соглашений неубедительны, так как гарантами договоренностей выступали Франция и Германия.