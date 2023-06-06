Кремль: Россия отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле уверены, что речь идет о диверсии, устроенной Украиной.

Он подчеркнул, что удар по ГЭС был нанесен по приказу Киева, поэтому вся ответственность за последствия лежит на украинских властях.

Также Песков рассказал, что Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб о ситуации вокруг Каховской ГЭС.

Песков связал решение Украины устроить диверсию с тем, что наступление не стало успешным для ВСУ.

«Сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», - подчеркнул он.

Одной из целей диверсии Песков назвал попытку лишить Крым воды, сообщает РИА Новости.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве украинскими силами плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил, что подрыва не было, но многочисленные удары привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.