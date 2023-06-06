Комитет Совфеда поддержал закон о бесплатной юрпомощи участникам СВО

Участники специальной военной операции, ополченцы Донбасса, участвовавшие в боевых действиях с 11 мая 2014 года, а также члены их семей смогут бесплатно получить услуги в государственных юридических бюро. Такой закон, ранее принятый Госдумой, поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам 6 июня.

Закон предусматривает предоставление бесплатной юридической помощи военнослужащим, выполнявшим задачи по защите государственной границы и приграничных территорий, участникам СВО, а также добровольцам и членам их семей. Кроме того, расширяется перечень случаев, в которых государственные юридические бюро и адвокаты-участники системы оказания бесплатной юридической помощи проводят правовое консультирование попадающих под действие закона категорий соотечественников.

В том числе юристы будут разъяснять им правила выплаты компенсаций и назначения социальных льгот. Родственники также получат помощь по вопросам признания бойцов безвестно отсутствующими или умершими.