Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам беседы.

"Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - говорится в сообщении.

Главы государств договорились регулярно продолжать личный диалог.

"Условлено о поддержании регулярного личного диалога", - отметили в Кремле.

Также в сообщении говорится, что "президент России еще раз поздравил своего турецкого коллегу с официальным вступлением в должность".

Стороны выразили уверенность в развитии дальнейшего многопланового партнерства и отметили приверженность последовательной реализации совместных проектов в разных сферах.

"Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества. Выражена обоюдная уверенность, что многоплановое и взаимовыгодное партнерство в различных областях будет и далее динамично развиваться. В этом контексте отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма", - говорится в сообщении.