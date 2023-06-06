Лавров: Запад предпринимает усилия по проникновению в Центральную Азию

Страны Запада предпринимают усилия по гуманитарному и военному проникновению в Центрально-Азиатский регион (Центральная Азия, ЦА). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник в Российско-Таджикском (Славянском) университете.