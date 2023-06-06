Лавров высказался о развитии диалога с талибами

Развитие рабочего диалога с талибами (представители радикального движения "Талибан", запрещено в РФ) как с доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам региона. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая в Российско-таджикском (Славянском) университете.

"По нашему убеждению, выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения, к которому постоянно подталкиваем нынешние власти в Кабуле", - сказал Лавров.

По его словам, РФ в контактах с талибами побуждает их ускорить процесс создания инклюзивного правительства. Лавров добавил, что РФ не может начать разговор о признании талибов, пока они не выполнят свои обязательства по созданию инклюзивного правительства.