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В ЛДПР призвали ужесточить требования к выдаче маткапитала

ЛДПР подготовила законопроект, согласно которому предлагается выдавать материнский капитал только россиянам, родившим ребенка, имеющего гражданство России со дня появления на свет.

В ЛДПР призвали ужесточить требования к выдаче маткапитала
© РИА Новости

Документ направлен на отзыв в правительство.

Меры соцподдержки - и в первую очередь - материнский капитал должны быть направлены и рассчитаны на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами Российской Федерации. В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Это несправедливо, написал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что что жителей новых территорий ограничения, предусмотренные проектом, никак не коснутся.

Ранее в ЛДПР разработали законопроект о сертификате для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Предполагается, что сертификат обеспечит новорожденного суммой на приобретение предметов первой необходимости.

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