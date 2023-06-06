В ЛДПР призвали ужесточить требования к выдаче маткапитала
ЛДПР подготовила законопроект, согласно которому предлагается выдавать материнский капитал только россиянам, родившим ребенка, имеющего гражданство России со дня появления на свет.
Документ направлен на отзыв в правительство.
Меры соцподдержки - и в первую очередь - материнский капитал должны быть направлены и рассчитаны на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами Российской Федерации. В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Это несправедливо, написал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что что жителей новых территорий ограничения, предусмотренные проектом, никак не коснутся.
Ранее в ЛДПР разработали законопроект о сертификате для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Предполагается, что сертификат обеспечит новорожденного суммой на приобретение предметов первой необходимости.