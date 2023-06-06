В ЛДПР призвали ужесточить требования к выдаче маткапитала

Меры соцподдержки - и в первую очередь - материнский капитал должны быть направлены и рассчитаны на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами Российской Федерации. В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал. Это несправедливо, написал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Телеграм-канале.