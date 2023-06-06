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В Крыму прокомментировали сообщения о лишении Крыма питьевой воды

В Крыму прокомментировали сообщения о лишении Крыма питьевой воды
© Lenta.ru

Сообщение о том, что Крым лишится питьевой воды из-за атаки на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), оказалось частично недостоверным.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале прокомментировал удар по Каховской ГЭС, произошедший в ночь на 6 июня. «Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы», — написал он.

Ермак не утверждает, что Крым действительно лишится питьевой воды. Однако некоторые СМИ и Telegram-каналы пишут о том, что это точно произойдет.

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил риск обмеления Северо-Крымского канала. «В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 процентов, на данный момент имеют около 80 процентов наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — написал он в Telegram.

Последствия атаки на Каховскую ГЭС Севастополя Михаил Развожаев. «На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — заявил он.

Информация о том, что Крым скоро останется без питьевой воды, распространилась в основом в украинских СМИ. В частности, об этом написали УНИАН, NV.UA и 24tv.ua.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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