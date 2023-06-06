В Госдуме ответили на обвинения в разрушении Каховской ГЭС

«ВСУ готовятся к наступательным действиям в определенных местах. Разумеется, что там есть определенные фортификационные сооружения. Возможно, как раз их захотели подтопить. Но это не создаст какой-то глобальной проблемы, не отрежет российскую армию от сопричастной территории. Вода сойдет в течение трех суток. С другой стороны, взрыв на ГЭС, безусловно, создаст проблемы на территориях, где проживают простые граждане, где они занимаются сельским хозяйством. Что ж, нам придется все это восстанавливать. И эту ГЭС, и другую инфраструктуру», — заключил собеседник «Ленты.ру».