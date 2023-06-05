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Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией

Европа выбрала путь войны с Россией, но при этом Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров: Европа выбрала путь войны с Россией
© РИА Новости

"Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы - своего", - сказал он.

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