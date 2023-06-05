Глава МИД оценил планы Запада разделить Россию и Украину

«[Киев] "вскармливался" Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией», — заявил он, выразив уверенность в том, что этого не произойдет.