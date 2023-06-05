РФ хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации
Россия собирается заключить со странами СНГ соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проект соглашения был представлен Минприроды России. Уточняется, что обмен будет происходить в том числе и при угрозе возникновения переноса радиоактивных веществ между разными государствами. Кабмин России уже одобрил проект, кроме того, он также был согласован с МИД РФ. Подписание документа должно будет состояться во время заседания Совета глав правительств стран СНГ.
Согласно проекту, соглашение позволит организовать взаимодействие соответствующих органов по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств СНГ, а также позволит наблюдать за состоянием радиационной обстановки и её изменениями в странах Содружества.
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