РФ хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации

Проект соглашения был представлен Минприроды России. Уточняется, что обмен будет происходить в том числе и при угрозе возникновения переноса радиоактивных веществ между разными государствами. Кабмин России уже одобрил проект, кроме того, он также был согласован с МИД РФ. Подписание документа должно будет состояться во время заседания Совета глав правительств стран СНГ.