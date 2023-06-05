$81.33+0.4587.03-0.07

РФ хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации

Россия собирается заключить со странами СНГ соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Об этом сообщает РИА «Новости».

РФ хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации
© РИА Новости

Проект соглашения был представлен Минприроды России. Уточняется, что обмен будет происходить в том числе и при угрозе возникновения переноса радиоактивных веществ между разными государствами. Кабмин России уже одобрил проект, кроме того, он также был согласован с МИД РФ. Подписание документа должно будет состояться во время заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Согласно проекту, соглашение позволит организовать взаимодействие соответствующих органов по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств СНГ, а также позволит наблюдать за состоянием радиационной обстановки и её изменениями в странах Содружества.

Ранее Молдавия и Украина утвердили соглашение о строительстве моста через Днестр.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий